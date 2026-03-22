lupo nel cortile di casa con una preda

Un lupo è stato immortalato nel cortile di una casa con una preda in bocca. La foto, scattata alle 17:52, è stata condivisa sui social e ha rapidamente fatto il giro della rete. L’immagine mostra l’animale in un ambiente che solitamente non si associa alla sua presenza. La scena ha attirato l’attenzione di molti utenti online.

Lupo fotografato nel cortile di un’abitazione con una preda in bocca: l’immagine diventa virale. La foto è stata pubblicata sui social dov’è visibile l’orario: 17,52. L’esemplare si aggirava indisturbato nel cortile di un’abitazione, a poca distanza dai cassonetti della raccolta differenziata, con una preda in bocca, presumibilmente un gatto. La casa dov’è stata scattata la foto è nella prima periferia della città, dove la presenza di esemplari di lupo non è nuova: già qualche settimana fa altri due erano stati avvistati a poca distanza da alcune abitazioni, sia nella frazione di Scapezzano che in quella di Sant’Angelo. Prima ancora, un lupo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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