Entra in un negozio indossa i vestiti appena rubati e cerca di scappare

Nel pomeriggio del 19 aprile, a Desenzano del Garda, un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di scappare indossando abiti appena rubati da un negozio di abbigliamento. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era entrato nel negozio, si era impossessato di alcuni vestiti e aveva cercato di uscire senza pagare, indossandoli. Le forze dell’ordine sono intervenute e lo hanno fermato poco dopo.

È stato beccato mentre cercava di eludere i controlli con i vestiti rubati addosso. Nel pomeriggio del 19 aprile, a Desenzano del Garda, un tentativo di furto in un negozio di abbigliamento si è concluso con l’arresto di un uomo da parte dei carabinieri.A finire nei guai è stato un cittadino.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Esce dal negozio con vestiti rubati. Lo arrestanoGià noto ai carabinieri perché sospettato d’essere il responsabile di numerosi furti su auto avvenuti in città, ha proseguito la sua poliedrica... Esce da un negozio di abbigliamento con i vestiti rubati. Inseguito e arrestato dai carabinieri di AbbiategrassoAbbiategrasso (Milano), 17 febbraio 2026 – Era già nel mirino dei carabinieri perché sospettato d’essere il responsabile di numerosi furti su auto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dopo 106 anni chiude lo storico negozio Caravaglio: Si spegne un pezzo di città; Metti un giorno in un negozio di dischi a Roma, come nel romanzo di Nick Hornby; Phygital retail: la piattaforma come regista dell’esperienza; Strambino, la cascina entra in paese: vendita diretta in via Piemonte. Entra in un negozio dell’usato per caso e trova qualcosa che non si aspettava proprioÈ così che finiscono dentro un negozio dell’usato. Scaffali pieni, oggetti di ogni tipo, cose vissute che aspettano una seconda possibilità. Tra tutto quel caos ordinato, a un certo punto, qualcosa ... consumatore.com Entra in un negozio e ruba un peluche: quello che succede dopo scioglie il cuoreSecondo quanto riportato, il cane non avrebbe un proprietario e vivrebbe in strada. Ma per qualche minuto, in mezzo a una piazza affollata, ha avuto qualcosa di forse ancora più raro: attenzione, ... lastampa.it La lotta per non retrocedere entra nel vivo: ecco le squadre coinvolte e gli scenari - facebook.com facebook Il ponte del 1° maggio entra già sotto osservazione. C’è la possibilità concreta che tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio ci sia una fase di instabilità atmosferica sull’Italia. I due maggiori modelli matematici previsionali, infatti, iniziano a mostrare un segn x.com