Esce da un negozio di abbigliamento con i vestiti rubati Inseguito e arrestato dai carabinieri di Abbiategrasso

Giovanni Rossi ha tentato di uscire da un negozio di abbigliamento con dei vestiti nascosti sotto la giacca, ma è stato subito notato dai carabinieri di Abbiategrasso. Dopo aver visto Rossi uscire senza pagare, i militari lo hanno fermato e hanno scoperto che aveva già dei precedenti per furti di auto. Rossi aveva anche cercato di nascondere le merce rubata sotto il cappotto, ma è stato bloccato prima di riuscire a scappare.

Abbiategrasso (Milano), 17 febbraio 2026 – Era già nel mirino dei carabinieri perché sospettato d'essere il responsabile di numerosi furti su auto avvenuti in città, ma la sua poliedrica "attività" è proseguita anche all'interno dei supermercati della zona, dove ha provato a rifornirsi di capi d'abbigliamento, ovviamente senza pagare un euro e scagliandosi poi contro i militari che lo hanno colto sul fatto. L'arresto in flagranza. Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Abbiategrasso hanno arrestato in flagranza di reato per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale, il responsabile, un 29enne del luogo ma senza fissa dimora, già noto alla giustizia.