esce dal negozio con vestiti rubati lo arrestano

Giuseppe Rossi, già noto alle forze dell’ordine per diversi furti d’auto, è stato arrestato dopo aver tentato di uscire da un supermercato con capi d’abbigliamento rubati. Secondo quanto ricostruito, aveva nascosto i vestiti sotto la giacca e cercava di uscire senza pagare. Quando i carabinieri lo hanno fermato, ha reagito con veemenza, opponendo resistenza. La scena si è svolta in un centro commerciale della città, dove gli agenti sono intervenuti prontamente. Rossi si trova ora in caserma in attesa di processo.
Già noto ai carabinieri perché sospettato d’essere il responsabile di numerosi furti su auto avvenuti in città, ha proseguito la sua poliedrica attività anche all’interno dei supermercati della zona, dove ha provato a rifornirsi di capi d’abbigliamento, ovviamente senza pagare un euro e scagliandosi poi contro i militari che lo hanno colto sul fatto. Nel corso della mattinata di lunedì, i carabinieri della Sezione radiomobile di Abbiategrasso hanno arrestato in flagranza di reato per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale il responsabile, un 29enne del luogo ma senza fissa dimora, già noto alla giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Frosinone, tenta il furto alla moda: esce dal negozio coi vestiti indossati e non pagati, giovane nei guaiGiovane egiziano denunciato per furto aggravato dopo aver tentato di uscire da un negozio senza pagare. L’intervento della Polizia è stato decisivo. virgilio.it
