Per il 2026, nel Lazio sono stati assegnati oltre 13 milioni di euro ai piccoli Comuni della regione. La somma, destinata a enti locali, deriva da un settore che coinvolge anche la polizia locale e altre attività di supporto ai municipi. La ripartizione delle risorse mira a migliorare i servizi e le infrastrutture nelle aree più piccole del territorio. La decisione è stata presa durante una riunione con l’assessore regionale competente.

Nel Lazio, per l’anno 2026, sono stati stanziati oltre 13 milioni di euro destinati a sostenere i piccoli Comuni del territorio regionale. Questa informazione è stata fornita dall’assessore agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti, durante l’evento intitolato “Regione Lazio in Comune”, che è stato organizzato in collaborazione con Anci e si è svolto nella Sala Tirreno della Regione Lazio. “Per il 2026 – ha dichiarato Regimenti – la polizia locale potrà contare su un budget di 2,5 milioni di euro, che sarà utilizzato per spese di gestione e investimenti infrastrutturali. Questi includono l’acquisto di defibrillatori, fototrappole, etilometri e impianti di allarme.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Enti locali: assessore Lazio, da polizia locale a scuola oltre 13 milioni in 2026

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