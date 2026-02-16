Sicilia che piace 2026 | avvisi per 4 milioni di euro rivolti a imprese associazioni ed enti locali
L'obiettivo dell'iniziativa, promossa dall'assessorato delle Attività produttive, è rafforzare la competitività delle filiere strategiche del territorio valorizzandole attraverso eventi, manifestazioni e attività di comunicazione La Regione lancia "Sicilia che piace 2026", il programma che mette a disposizione 4 milioni di euro per promuovere le eccellenze dell'Isola. L'obiettivo dell'iniziativa, promossa dall'assessorato delle Attività produttive, è rafforzare la competitività delle filiere strategiche del territorio valorizzandole attraverso eventi, manifestazioni e attività di comunicazione: dall'agroalimentare all'artigianato, dalla moda alla nautica, dall'oreficeria alle nuove tecnologie.
Massimo Bitonci, Assessore allo Sviluppo economico del Veneto, ha presentato il suo piano di sburocratizzazione a imprese, enti locali e associazioni di categoria.
La Sicilia investe tre milioni di euro per aiutare le imprese locali a entrare in nuovi mercati globali entro il 2026.
Delia, il Sicilia Bedda Tour: Porto sul palco consapevolezza che mi ha dato di X Factor
BIT MILANO 2026 – Sicilia: oltre i luoghi iconici. La Sicilia consolida il proprio posizionamento tra le principali destinazioni turistiche europee, con una crescita dei flussi anche nel 2025 e un progressivo rafforzamento della destagionalizzazione.
«Mi piace debuttare in Sicilia. Catania è diventata… beh, è sempre stata per me una città speciale. La Sicilia è una terra che mi ha dato i primi successi, i primi applausi. Mi ha dato tutto, come Napoli. Amo molto i siciliani: quelli belli, del popolo, calorosi. Anime