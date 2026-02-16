Sicilia che piace 2026 | avvisi per 4 milioni di euro rivolti a imprese associazioni ed enti locali

L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dall’assessorato delle Attività produttive, è rafforzare la competitività delle filiere strategiche del territorio valorizzandole attraverso eventi, manifestazioni e attività di comunicazione La Regione lancia "Sicilia che piace 2026", il programma che mette a disposizione 4 milioni di euro per promuovere le eccellenze dell’Isola. L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dall’assessorato delle Attività produttive, è rafforzare la competitività delle filiere strategiche del territorio valorizzandole attraverso eventi, manifestazioni e attività di comunicazione: dall’agroalimentare all’artigianato, dalla moda alla nautica, dall'oreficeria alle nuove tecnologie.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Massimo Bitonci, Assessore allo Sviluppo economico del Veneto, ha presentato il suo piano di sburocratizzazione a imprese, enti locali e associazioni di categoria.

La Sicilia investe tre milioni di euro per aiutare le imprese locali a entrare in nuovi mercati globali entro il 2026.

