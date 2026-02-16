Sicilia che piace 2026 | avvisi per 4 milioni di euro rivolti a imprese associazioni ed enti locali

16 feb 2026

L'obiettivo dell'iniziativa, promossa dall'assessorato delle Attività produttive, è rafforzare la competitività delle filiere strategiche del territorio valorizzandole attraverso eventi, manifestazioni e attività di comunicazione La Regione lancia "Sicilia che piace 2026", il programma che mette a disposizione 4 milioni di euro per promuovere le eccellenze dell'Isola. L'obiettivo dell'iniziativa, promossa dall'assessorato delle Attività produttive, è rafforzare la competitività delle filiere strategiche del territorio valorizzandole attraverso eventi, manifestazioni e attività di comunicazione: dall'agroalimentare all'artigianato, dalla moda alla nautica, dall'oreficeria alle nuove tecnologie.

