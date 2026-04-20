Eni ha annunciato di aver scoperto un grande giacimento di gas naturale in Indonesia, con una quantità stimata di circa 140 miliardi di metri cubi. La scoperta riguarda un'area offshore e rappresenta un risultato rilevante per l'azienda, che rafforza così la propria presenza nel settore energetico internazionale. La compagnia ha comunicato che le attività di esplorazione continueranno per valutare ulteriori potenzialità nel sito.

Eni annuncia una nuova importante scoperta nell’offshore indonesiano, consolidando la propria posizione di primo piano tra le major energetiche globali. Il pozzo esplorativo Geliga-1, perforato nel blocco Ganal all’interno del prolifico bacino del Kutei, a circa 70 chilometri dalla costa del Kalimantan Orientale, ha intercettato riserve stimate in circa 140 miliardi di metri cubi di gas in posto e 300 milioni di barili di condensati. La grandezza del pozzo. Per comprendere la portata del ritrovamento, è sufficiente considerare che le riserve stimate nell’intero sottosuolo italiano ammontano a circa 40 miliardi di metri cubi estraibili. I recenti ritrovamenti di Eni in Libia, come i pozzi Bahr Essalam South 2 e Bahr Essalam South 3, hanno restituito oltre 28 miliardi di metri cubi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Eni scopre un maxi giacimento in Indonesia, 140 miliardi di metri cubi di gas: cosa cambia

Notizie correlate

Eni, nuova scoperta di gas: maxi giacimento in Egitto, vale 56 miliardi di metri cubiÈ in Egitto, dove opera già il giacimento gigante Zohr, l'ultima maxi-scoperta di gas dell'Eni.

Colpo grosso per Eni: 56 miliardi di metri cubi di gas nel MediterraneoEni ha individuato un giacimento di gas e condensati nel Mediterraneo orientale attraverso il pozzo Denise W 1, stimando risorse per circa 56...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Eni scopre maxi giacimento in Egitto; Eni scopre altro gas in Indonesia. Potrà esportarlo per abbassare la pressione sui mercati.

Eni scopre un tesoro di gas: il pozzo Geliga-1 vale tre volte tutte le riserve italianeLa società controllata dal Tesoro annuncia una nuova scoperta in Indonesia. Le trivelle hanno lavorato fino a 5,1 km di profondità. Il volume stimato è di 140 miliardi di metri cubi di gas e 300 milio ... today.it

Eni, nuova scoperta di gas: maxi giacimento in Egitto, vale 56 miliardi di metri cubiÈ in Egitto, dove opera già il giacimento gigante Zohr, l'ultima maxi-scoperta di gas dell'Eni. Una specie di tesoro considerando i tempi di guerra e di caccia al gas ... ilgazzettino.it

Eni scopre giacimento da 140 miliardi di metri cubi di gas in Indonesia facebook

In piena crisi energetica, Eni scopre un “tesoretto” di gas in Indonesia tra paludi, coccodrilli e oranghi nel bacino del Kutei x.com