Colpo grosso per Eni | 56 miliardi di metri cubi di gas nel Mediterraneo

Eni ha scoperto un giacimento di gas e condensati nel Mediterraneo orientale, individuato con il pozzo Denise W 1. Le risorse stimate ammontano a circa 56 miliardi di metri cubi. La scoperta riguarda un'area di mare internazionale e si inserisce nelle attività di esplorazione della società nel Mediterraneo. La ricerca di nuove risorse energetiche rappresenta una delle strategie dell’azienda per ampliare il proprio patrimonio di gas naturale.

Eni ha individuato un giacimento di gas e condensati nel Mediterraneo orientale attraverso il pozzo Denise W 1, stimando risorse per circa 56 miliardi di metri cubi. La scoperta avviene all’interno della concessione Temsah, consolidando l’area come un centro energetico di primo piano. L’operazione esplorativa ha permesso di quantificare circa 2 trilioni di piedi cubi (Tcf) di gas inizialmente in posto, a cui si aggiungono 130 milioni di barili di condensati associati. Questi volumi pongono il ritrovamento tra i più rilevanti degli ultimi anni nel bacino mediterraneo, validando l’efficacia delle analisi geologiche e delle tecnologie di perforazione impiegate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colpo grosso per Eni: 56 miliardi di metri cubi di gas nel Mediterraneo Algeria, pilastro della diversificazione energetica italiana con 20 miliardi di metri cubi di gas nel 2025In sei anni l’import di gas dall’Algeria è cresciuto del 67% passando da 12 a oltre 20 miliardi di metri cubi nel 2025: il 30% dei i volumi giunti in... Gas: dal Transmed arrivati 20 miliardi di metri cubi nel 2025. Ecco quanto pesa l’Algeria sui flussi italianiIn sei anni l’import di gas dall’Algeria è cresciuto del 67% passando da 12 a oltre 20 miliardi di metri cubi nel 2025: il 30% dei i volumi giunti in...