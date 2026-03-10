Indonesia due marsupiali dati per estinti da 6000 anni riappaiono vivi | La scoperta della vita

Nella regione della Papua Occidentale, in Indonesia, sono stati avvistati due marsupiali considerati estinti da circa 6.000 anni. La scoperta ha attirato l’attenzione degli studiosi di tutto il mondo, che ora studiano le immagini e i reperti ritrovati. La notizia ha suscitato grande interesse tra ricercatori e appassionati, desiderosi di approfondire questa sorprendente riapparizione.

Una scoperta straordinaria nella Papua Occidentale, provincia dell' Indonesia, ha sorpreso la comunità scientifica internazionale: due marsupiali ritenuti estinti da circa 6.000 anni sono stati ritrovati vivi. Si tratta di un evento rarissimo nel campo della biologia della conservazione, che gli esperti hanno definito come "una scoperta che capita una volta nella vita". Le specie interessate sono l' opossum pigmeo dalle lunghe dita ( Dactylonax kambuayai ) e il petauro dalla coda ad anello ( Tous ayamaruensis), che entrano ufficialmente a far parte di un gruppo di animali decisamente esclusivo denominato dei "fossili viventi", poiché fino ad ora le uniche tracce della loro esistenza erano delle ossa fossilizzate risalenti a più di 6.