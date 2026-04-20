Engineering lancia architettura italiana per intelligenza artificiale governabile aperta e sostenibile

Engineering ha annunciato il lancio di un’architettura italiana dedicata all’intelligenza artificiale, progettata per essere facilmente governabile, aperta e sostenibile. La società, tra i principali attori nella trasformazione digitale, presenta una soluzione sviluppata per rispondere alle esigenze di controllo e flessibilità nel settore dell’intelligenza artificiale, con un focus sulla compatibilità con le infrastrutture italiane e sulla sostenibilità a lungo termine. L’obiettivo è offrire strumenti innovativi per l’adozione di queste tecnologie.

Roma, 20 apr. (AdnkronosLabitalia) - Engineering, tra i leader della Digital Transformation in Italia e con un'importante presenza a livello internazionale, sviluppa Is-Ia - Italy's Sovereign Intelligence Architecture, un approccio architetturale basato sul concetto di Intelligenza artificiale italiana, governabile e sicura. Grazie a questa strategia innovativa, l'azienda supporterà le organizzazioni a non affidarsi più solo ad una Ai difficile da governare, ispezionare e certificare. L'Intelligenza Artificiale diventa così un asset che genera valore cumulabile nel tempo e contribuisce alla costruzione di un vantaggio competitivo difendibile e duraturo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Engineering lancia architettura italiana per intelligenza artificiale governabile, aperta e sostenibile MyArchitectAI Generates Perfect Renders in Seconds Notizie correlate Architettura e intelligenza artificiale: un percorso per governare il cambiamentoL’intelligenza artificiale entra sempre più concretamente nella pratica professionale dell’architetto, ridefinendo processi, strumenti e... Il nuovo hub di Unimore: “Non solo algoritmi. L’intelligenza artificiale sarà etica e sostenibile”Modena, 13 marzo 2026 – La capitale del manifatturiero, che ha dato vita a distretti industriali di successo che vanno dalla ceramica al biomedicale,...