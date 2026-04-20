Energia in Abruzzo | scontro in Consiglio sul futuro del suolo

Lunedì 20 aprile 2026, in Consiglio Regionale si è svolto un confronto acceso riguardo alla gestione delle aree destinate alla produzione di energia in Abruzzo. La discussione si è concentrata sulle modalità di utilizzo del suolo e sulle decisioni riguardanti le future installazioni di impianti energetici nella regione. Il dibattito ha coinvolto diversi rappresentanti, evidenziando divisioni tra le varie forze politiche.

Il dibattito sulla gestione delle aree destinate alle energie è approdato lunedì 20 aprile 2026 tra i banchi del Consiglio Regionale, sollevando interrogativi cruciali sul futuro del suolo abruzzese. La discussione si concentra sulla normativa che dovrebbe individuare i luoghi idonei per l’installazione di impianti, un tema che mette in collisione la necessità della transizione ecologica con la salvaguardia del patrimonio agricolo e la gestione amministrativa dei singoli Comuni. La voce di Ali Abruzzo contro una pianificazione calata dall’alto. L’atmosfera nei corridoi istituzionali riflette una profonda preoccupazione per il modo in cui viene gestita la trasformazione energetica del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Energia in Abruzzo: scontro in Consiglio sul futuro del suolo Notizie correlate Geopolitica, tecnologia, energia: i temi della tappa torinese del "Festival del Sarà - Dialoghi sul futuro"Due giorni per scandagliare lo stato della nazione, con una visione globale sugli accadimenti in corso. Leggi anche: Occupazione di suolo pubblico e pubblicità, ok del consiglio comunale al nuovo regolamento Cup Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Legge energia, Confagricoltura attacca la Regione; Incidente sul lavoro in pizzeria a Silvi, 51enne ricoverata al Mazzini; Francia, scontro sui carburanti: tetto ai margini nel pieno della crisi energetica globale. Laboratorio per l’energia a San Donato Plaza per la Giornata della Terra x.com Il 7 maggio, nella splendida cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si terrà Energia Europa. Un evento che nasce in un momento geopolitico complesso, in cui l’energia decide gli equilibri del mondo e all’Europa resta una sola sfida: costruire - facebook.com facebook