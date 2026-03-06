Speculazioni su carburanti ed energia Stefano Bandecchi | Ue e Italia intervengano subito per tutelare imprese e famiglie

Stefano Bandecchi ha chiesto all’Unione europea e all’Italia di intervenire immediatamente per proteggere imprese e famiglie dai rincari dei carburanti e dai rischi di speculazioni nel settore energetico. L’appello arriva in un momento in cui i prezzi di carburanti ed energia sono al centro dell’attenzione pubblica e politica. Bandecchi evidenzia la necessità di azioni rapide per affrontare questa situazione.

"Ue e Italia intervengano subito: tutelare imprese e famiglie da rincari e speculatori è una priorità assoluta". A dirlo è Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della Provincia di Terni, nonché leader di Dimensione: "Il Medio Oriente è nel caos e le conseguenze si stanno già abbattendo anche sull’Italia, con una nuova e ingiustificata impennata dei prezzi di carburanti e gas. Le organizzazioni di categoria dei gestori lo hanno denunciato con chiarezza: siamo di fronte a gravissime e inaccettabili speculazioni da parte di soggetti e società che stanno vendendo, a prezzi maggiorati, combustibili già acquistati e stoccati nei depositi ai normali prezzi di mercato prima del conflitto e della chiusura dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

