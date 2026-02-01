FS svela il ruolo strategico del trasporto nella preparazione degli Europei di sci 2026

Il Gruppo FS annuncia che il trasporto pubblico avrà un ruolo chiave negli Europei di sci del 2026. Le ferrovie italiane stanno lavorando per migliorare le infrastrutture e facilitare gli spostamenti tra Milano e Cortina d’Ampezzo, le città che ospiteranno l’evento. La priorità è rendere più semplice e rapido il viaggio dei turisti e degli atleti, con interventi infrastrutturali che coinvolgono il sistema ferroviario. La sfida più grande è garantire collegamenti efficienti per le grandi folle che arriveranno in Italia per le competizioni.

Il Gruppo FS ha reso noto il ruolo centrale che il trasporto pubblico, in particolare le infrastrutture ferroviarie, svolgerà nella preparazione degli Europei di sci del 2026, che si terranno in Italia con Milano e Cortina d'Ampezzo come città principali. L'annuncio è stato fatto dal presidente del gruppo, che ha sottolineato come l'evento rappresenti un'occasione strategica per dimostrare l'efficienza, la sostenibilità e l'innovazione del sistema ferroviario nazionale. Le linee dedicate, i collegamenti veloci tra le aree alpine e i principali centri urbani, e l'integrazione tra treni, funivie e servizi di mobilità locale sono al centro del piano di mobilità che il Gruppo FS ha messo a punto in collaborazione con le autorità locali e i comitati organizzatori.

