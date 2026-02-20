Nordio scrive ad Alemanno | Il confronto è strumento prezioso Sulle carceri serve un dialogo serio e ancorato ai vincoli reali

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha risposto a Gianni Alemanno, che gli aveva inviato il suo libro sul sovraffollamento delle carceri. Nordio ha evidenziato l’importanza di un confronto diretto e costruttivo, sottolineando la necessità di dialogare con dati concreti e vincoli reali. Ha ribadito che le questioni penitenziarie richiedono un approccio serio e pratico, evitando promesse irrealizzabili. L’argomento resta aperto, con l’attenzione puntata sulle prossime mosse ufficiali.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha mandato una lettera a Gianni Alemanno, che gli aveva inviato il libro che ha scritto insieme a Fabio Falbo, il “scrivano di Rebibbia”, L’emergenza negata, Il collasso delle carceri italiane. Nella lettera di cui ha dato notizia lo stesso Alemanno sulla su pagina social – gestita «nel rispetto delle norme dell’Ordinamento», come viene precisato in testa ai post – il ministro ringrazia l’ex sindaco di Roma per il libro, ne riconosce la «tensione civile» che lo anima nel suo impegno per le carceri, sottolinea l’importanza del confronto «anche quando è severo», ricorda la propria sensibilità sul tema, ma anche la complessità della materia e la necessità che il dialogo resti sempre ancorato ai «vincoli reali».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nordio scrive ad Alemanno: «Il confronto è strumento prezioso. Sulle carceri serve un dialogo serio e ancorato ai vincoli reali» Leggi anche: Nordio alla Camera: riforma giustizia e nuovi interventi sulle carceri Leggi anche: Collasso carceri: martedì il libro di Alemanno e Falbo Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nordio scrive ad Alemanno: Il confronto, anche severo, è uno strumento prezioso; L’allarme di Alemanno da Radio carcere: Abbiamo un problema, stiamo morendo di freddo. Almasri, il precedente di Alemanno per lo scudo a BartolozziMa è un appiglio che il governo potrebbe sfruttare, se Bartolozzi venisse coinvolta nell’inchiesta. La capo di gabinetto di Nordio ad oggi non è indagata. Ma le sue «dichiarazioni mendaci» sono state ... repubblica.it Tensione sul referendum. Mattarella interviene al plenum del Csm: «Serve rispetto vicendevole tra istituzioni»Mentre la premier Giorgia Meloni è tornata ad attaccare «una parte politicizzata» dei magistrati, che continua a «ostacolare ogni azione volta a contrastare l’immigrazione illegale di massa», aumenta ... msn.com REFUSO IN FABULA – CARLO NORDIO SCRIVE A GIANNI ALEMANNO SUL DUBBIO E L’EX SINDACO DI ROMA FA UN ... x.com Scrive Damiano Aliprandi oggi su @Il Dubbio Dopo otto mesi dall'interrogazione depositata a giugno, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha finalmente risposto al deputato di Italia Viva Roberto Giachetti sui #trasferimenti e gli #sfollamenti nelle #carceri. U - facebook.com facebook