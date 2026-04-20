Ieri pomeriggio a Empoli si è verificata una rapina in un negozio di alimentari orientale, durante la quale sono state esplose anche due pistole a salve da parte di due persone incappucciate, che si sono fatte consegnare il denaro presente in cassa e sono fuggite. Successivamente, il negozio è stato vandalizzato, con la vetrina distrutta. Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando sull'accaduto.

EMPOLI – Si indaga su una rapina avvenuta ieri pomeriggio in un negozio di alimentari orientale a Empoli. Da quanto appreso sarebbe stato esploso anche un colpo di pistola a salve da due persone incappucciate che si sono fatte consegnare il contenuto della cassa e sono poi fuggite. Non ci sarebbero feriti. Sull’episodio indaga la polizia. Nella serata, intorno alle 22, lo stesso negozio è stato nuovamente preso di mira, e qualcuno avrebbe distrutto con una sbarra la vetrata per tentare di rubare all’interno. Non è chiaro se i due episodi siano o meno collegati. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Empoli: negozio di alimentari rapinato e, più tardi, vandalizzato. Vetrina distrutta

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