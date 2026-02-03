Questa mattina a Sarno, un uomo è stato ucciso nel suo negozio di alimentari durante una rapina. La vittima, Gaetano Russo, stava chiudendo il negozio quando è stato aggredito e colpito. La polizia ha già fermato un sospetto, che ora viene interrogato. La scena si è svolta in fretta, lasciando molta paura tra i clienti e i residenti della zona.

Omicidio a Sarno, dove Gaetano Russo, un commerciante di 61 anni molto conosciuto e stimato in città, è stato ucciso all’interno del suo negozio di articoli alimentari e panificio da un rapinatore armato di coltello. Russo stava facendo le pulizie prima di rientrare a casa, alla fine della sua giornata di lavoro. Il rapinatore non è fuggito: si è barricato all’interno del locale. Gli agenti hanno sfondato la porta d’ingresso e fatto irruzione all’interno, dove lo hanno bloccato e ammanettato. L’uomo è stato arrestato e immediatamente trasferito in carcere. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Gaetano Russo a Sarno nel negozio di alimentari, rapinato mentre stava chiudendo: fermato un uomo

Approfondimenti su Gaetano Russo

Questa notte a Sarno un salumiere di nome Gaetano Russo è stato ucciso con diverse coltellate nel suo negozio.

A Sarno, sangue e paura questa notte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gaetano Russo

Argomenti discussi: Sarno, Gaetano Russo ucciso a coltellate durante una rapina nella sua salumeria. L'assassino poi si barrica nel negozio: arrestato; Ucciso a coltellate nella sua salumeria: muore Gaetano Russo, fermato un 35enne; Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: arrestato un 33enne; Tragedia a Sarno, Gaetano Russo ucciso a coltellate nella sua salumeria.

Omicidio a Sarno, ucciso a coltellate il panettiere Gaetano Russo: arrestato un 33enneTragedia a Sarno, in provincia di Salerno, dove nella notte tra lunedì e martedì il titolare di un panificio è stato brutalmente assassinato. La vittima è ... napolivillage.com

Ucciso a coltellate nel suo negozio: muore salumiere, fermato un 35enneLa tragedia nella serata di ieri, nella zona di Cappella Vecchia a Sarno. I carabinieri non escludono alcuna pista ... salernotoday.it

Si chiamava Gaetano Russo il salumiere ucciso questa notte a #Sarno, nel salernitano, all’interno del suo negozio. L’uomo, 61 anni, stava facendo le pulizie nella sua attività quando si è ritrovato davanti un rapinatore. Dopo un tentativo di reazione, Gaetano è - facebook.com facebook