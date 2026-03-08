Un negozio di alimentari al Circolo | Più servizi per Monti in Chianti

A Monti in Chianti si è svolto un incontro pubblico al Circolo ricreativo per presentare un progetto di apertura di un nuovo negozio di alimentari nei locali della struttura. Alla riunione hanno partecipato cittadini e rappresentanti locali, interessati a conoscere i dettagli del progetto e le possibili ricadute sul territorio. La proposta mira a offrire più servizi alla comunità e a rinvigorire l’attività del Circolo.

Grande partecipazione a Monti in Chianti per l'incontro pubblico al Circolo ricreativo, per presentare alla cittadinanza il progetto di apertura di un nuovo negozio di generi alimentari proprio nei locali del Circolo ricreativo. L'iniziativa, dal titolo 'Un negozio, un servizio, una comunità', rappresenta una proposta concreta per rafforzare i servizi di prossimità in una delle frazioni del territorio comunale, valorizzando al tempo stesso il ruolo del Circolo come punto di riferimento sociale. All'incontro sono intervenuti Fabio Baldi, presidente della Cooperativa Italia Nuova di Greve in Chianti, accompagnato da una folta delegazione del...