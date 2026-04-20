Empedocle Ritrovati i versi Sulla natura

Dopo circa 2500 anni di oblio, i versi dell'antico filosofo sono stati ritrovati e portano di nuovo alla luce le sue riflessioni sulla natura. La scoperta rappresenta un momento importante per gli studi sulla filosofia antica, riaprendo un dialogo con pensatori che hanno influenzato il pensiero occidentale. I frammenti ritrovati sono stati pubblicati e analizzati da esperti del settore, offrendo nuovi spunti di studio e interpretazione.

Antichi filosofi tornano a parlarci dopo circa 2500 anni di oblio e lo fanno con voce potente. Una voce che è possibile riascoltare grazie a un eccezionale rinvenimento negli archivi della collezione, ricca di preziosi tesori di Egittologia, dell’Institut Français d’Archéologie Orientale del Cairo: in uno scatolone, quasi abbandonato, gli studiosi francesi e belgi hanno rinvenuto un grosso frammento di papiro (registrato come Papiro Fouad N. 218) che, una volta restaurato, ha rivelato un contenuto di importanza assoluta. Si tratta di trenta versi del poema “Sulla natura“ (“Perí Physeos”) di Empedocle di Agrigento (490-430 a. C.), un filosofo...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Empedocle. Ritrovati i versi “Sulla natura“ Notizie correlate Tesoro al Cairo: ritrovati 30 nuovi versi di EmpedocleTrenta versi inediti del filosofo Empedocle sono stati rinvenuti nei depositi dell’Istituto francese di archeologia orientale a Il Cairo, aprendo una... Leggi anche: Empedocle riappare dopo 2000 anni: scoperti 30 versi inediti Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Egitto, un papiro svela 30 versi inediti di Empedocle: cosa contengono; Ritrovati 30 versi inediti di Empedocle su un papiro dimenticato al Cairo; Empedocle. Ritrovati i versi Sulla natura. Empedocle. Ritrovati i versi Sulla naturaAntichi filosofi tornano a parlarci dopo circa 2500 anni di oblio e lo fanno con voce potente. Una voce che è possibile riascoltare grazie a un eccezionale rinvenimento negli archivi della collezione, ... quotidiano.net Egitto, un papiro svela 30 versi inediti di Empedocle: cosa contengonoUn antico papiro riemerso dai depositi dell’Istituto francese di archeologia orientale al Cairo riporta alla luce una parte inedita del pensiero del filosofo greco Empedocle. Il documento restituisce ... tg24.sky.it La notte del 15 maggio 1900. Disordini a Porto Empedocle per l’acqua. Una tumultuosa dimostrazioneavvenne ieri sera a Porto Empedocle, in provincia di Girgenti. Cinquecento popolani, irritati, per la deficienza dell’acqua, riunitisi sulla piazza, percorsero le facebook