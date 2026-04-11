Tesoro al Cairo | ritrovati 30 nuovi versi di Empedocle

Nel corso di recenti scavi presso l’Istituto francese di archeologia orientale al Cairo, sono stati recuperati trent’anni inediti del filosofo Empedocle. Si tratta di versi scritti in greco antico, risalenti al V secolo a.C., e finora sconosciuti. La scoperta offre nuovi spunti sulla filosofia e le idee di uno dei pensatori dell’antichità. I frammenti sono stati individuati all’interno di depositi conservati dall’istituto.

Trenta versi inediti del filosofo Empedocle sono stati rinvenuti nei depositi dell’Istituto francese di archeologia orientale a Il Cairo, aprendo una finestra diretta sul pensiero del V secolo a.C. Il ritrovamento del reperto P.Fouad inv. 218 permette di superare la mediazione secolare degli autori classici, offrendo una visione originale sulla teoria della percezione sensoriale. Il recupero del papiro P.Fouad e l’identificazione scientifica. All’interno dei magazzini dell’istituto egiziano, il papirologo Nathan Carlig ha individuato un frammento di straordinaria importanza, catalogato come P.Fouad inv. 218. La scoperta non è solo un evento isolato, ma il risultato di un meticoloso lavoro di analisi condotto insieme ad Alain Martin e Oliver Primavesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesoro al Cairo: ritrovati 30 nuovi versi di Empedocle Scoperti nuovi versi del filosofo Empedocle a Il Cairo: riemerso un tassello perduto del pensiero anticoUn frammento di papiro rimasto a lungo dimenticato nei depositi dell’Istituto francese di archeologia orientale al Cairo riporta alla luce trenta... Leggi anche: Empedocle riappare dopo 2000 anni: scoperti 30 versi inediti