Empedocle riappare dopo 2000 anni | scoperti 30 versi inediti

Un papiro ritrovato presso l’Istituto francese di archeologia orientale al Cairo ha rivelato 30 versi inediti attribuiti a Empedocle, filosofo del V secolo a.C. Il documento, identificato come P.Fouad inv. 218, rappresenta un ritrovamento che permette di ampliare le conoscenze sui testi attribuiti al pensatore e riporta alla luce scritti che si pensava fossero perduti da oltre duemila anni.

Il papiro P.Fouad inv. 218, rinvenuto presso l'Istituto francese di archeologia orientale al Cairo, ha riportato alla luce 30 versi inediti di Empedocle, filosofo del quinto secolo a.C. Il ritrovamento permette di accedere direttamente a un pensiero che fino a questo momento era conosciuto solo tramite citazioni di autori successivi. L'identificazione del frammento è opera di Nathan Carlig, papirologo della University of Liège. Questo testo appartiene alla Physica, il celebre componimento poetic . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Empedocle riappare dopo 2000 anni: scoperti 30 versi inediti Fabrizio Corona rilancia “Falsissimo” dopo il blocco Mediaset: annunciate 30 minuti ineditiAscolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della... Leggi anche: La rom-com più amata degli anni 2000 torna con Emily Bader e Logan Lerman: tutto quello che c'è da sapere sul reboot di "30 anni in 1 secondo"