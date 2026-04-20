In Italia, è stata approvata una nuova terapia sottocute da somministrare quotidianamente per i pazienti con emofilia che presentano inibitori. La novità arriva poco prima della Giornata mondiale dell'emofilia, celebrata il 17 aprile. L'introduzione di questa soluzione mira a migliorare la gestione della malattia per questa particolare categoria di pazienti. La terapia è stata recentemente comunicata dalle autorità sanitarie nazionali.

Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - A ridosso della Giornata mondiale dell'emofilia (17 aprile) arriva un'importante novità nella cura di questa patologia rara e cronica: in Italia è disponibile concizumab, un innovativo trattamento profilattico sottocutaneo giornaliero per le persone di età pari o superiore a 12 anni con emofilia A o B con inibitori, annuncia Novo Nordisk. Concizumab - spiega l'azienda in una nota - è un anticorpo monoclonale sviluppato per bloccare una proteina presente nell'organismo, chiamata inibitore della via del fattore tissutale (Tfpi), che impedisce la coagulazione del sangue. Questa nuova molecola è indicata per la profilassi di routine degli episodi emorragici anche per chi soffre di emofilia con inibitori.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Emofilia, in Italia nuova soluzione sottocute giornaliera per pazienti con inibitori

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