La Casina Vanvitelliana di Napoli apre al pubblico ogni giorno, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare questa struttura storica situata a Bacoli. Gli orari di apertura sono disponibili con dettagli specifici, consentendo agli interessati di pianificare la visita. La struttura rappresenta un esempio di architettura storica e si può accedere seguendo le indicazioni fornite dagli organizzatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Centro Ittico Campano spa, in collaborazione con l’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Bacoli, ha annunciato una straordinaria novità: la Casina Vanvitelliana, un simbolo del patrimonio culturale e naturale dei Campi Flegrei, sarà aperta ogni giorno. Questa importante iniziativa serve a soddisfare l’alto interesse da parte dei visitatori e rendere accessibile uno dei luoghi più suggestivi della zona. Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha sottolineato l’importanza di questa decisione: “Siete in tantissimi a volerla visitare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Casina Vanvitelliana di Napoli: apertura giornaliera con orari e informazioni dettagliate.

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