Emofilia priorità Conferenza corsi laurea ' formazione in Medicina e dialogo con pazienti' ?

In una recente conferenza dedicata alla formazione in Medicina, si è discusso della compatibilità dei corsi con le esigenze delle associazioni di pazienti, considerati stakeholder importanti. Durante l'incontro, è stato evidenziato che i programmi di studio sono già adeguati a rispondere alle richieste di queste organizzazioni. La discussione si è focalizzata sulla relazione tra formazione medica e il dialogo con i pazienti affetti da condizioni come l'emofilia.

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - "Attualmente i corsi di Medicina sono già allineati nel rispondere alle esigenze di ogni tipo di associazioni di pazienti, perché si tratta di nostri stakeholder. Da questa giornata mi porterò a casa la possibilità di fare un'indagine più approfondita per vedere se questo aspetto è stato recepito a livello nazionale". Lo ha detto Stefania Basili, presidente della Conferenza permanente dei presidenti di consiglio di corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, intervenendo oggi a Roma al convegno per la XXII Giornata mondiale dell'emofilia, promosso da FedEmo. La presidente Basili ha illustrato poi le azioni prioritarie "affinché il percorso formativo universitario contribuisca a rendere quest'area più attrattiva per gli studenti e per i futuri specializzandi".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Emofilia, priorità Conferenza corsi laurea 'formazione in Medicina e dialogo con pazienti' ? Corsi di Laurea in Medicina, tirocini in Istituti privati“Riteniamo non solo di aver migliorato e reso più performante l’offerta formativa del corso-ha detto la Rettrice-ma stiamo anche approntando aule... Emofilia A, nuova terapia cambia la qualità di vita dei pazienti adulti e bambini(Adnkronos) – L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di efanesoctocog alfa (Altuvoct*) con...