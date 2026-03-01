Il ministro della Difesa britannico ha confermato che due missili provenienti dall'Iran sono stati lanciati in direzione di Cipro. L'episodio ha portato all'aumento dell'allerta nelle basi militari britanniche presenti sull'isola. Finora non ci sono segnalazioni di danni o vittime legate a questo attacco. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità militari coinvolte.

Missili iraniani su Cipro. A rivelarlo è il ministro della Difesa britannico John Healey che ha parlato di due missili provenienti dall'Iran lanciati in direzione di Cipro, dove si trovano le basi militari del Regno Unito. «Siamo abbastanza sicuri che non avessero come obiettivo le nostre basi», ha affermato John Healey. Ma ha aggiunto che «ciò dimostra quanto indiscriminata» sia la rappresaglia iraniana. Ieri il primo ministro britannico Keir Starmer ha confermato in un breve discorso al Paese di aggiornamento sulla situazione bellica innescata dagli attacchi di Usa e Israele all'Iran che il Regno Unito non ha partecipato ai raid,... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cipro sotto attacco dei missili iraniani, allerta per le basi militari britanniche

