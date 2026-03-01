Missili iraniani colpiscono un palazzo in Bahrein

Un edificio nel Bahrein è stato colpito da un missile iraniano. L’attacco si inserisce in un contesto di escalation nella regione mediorientale, dove le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti sono aumentate di recente. Israele e Stati Uniti hanno condotto un’operazione contro la Repubblica islamica, che ha portato alla morte del Guida Suprema. La situazione si sta sviluppando nel cuore del Medio Oriente.

Un edificio in Bahrein è stato colpito da un missile iraniano. L'offensiva di Teheran si sta allargando nella regione mediorientale dopo che Israele e Stati Uniti hanno effettuato un attacco congiunto contro la Repubblica islamica uccidendo anche la Guida Suprema Ali Khamenei. La tensione continua a crescere, con Donald Trump che invita il popolo iraniano a "prendere il controllo del proprio destino" mentre Teheran promette vendetta.