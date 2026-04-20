Emiliano torna a fare il Pm tra le sedi anche Salerno

Dopo oltre vent’anni dedicati alla politica, Michele Emiliano si appresta a tornare a svolgere il ruolo di pubblico ministero. La notizia, riportata da un quotidiano nazionale, indica che tra le sedi in cui potrebbe operare figura anche Salerno. Emiliano, ex presidente della Regione Puglia, ha già avuto esperienze nel settore giudiziario prima di intraprendere la carriera politica. La decisione è stata annunciata nelle ultime settimane.

Emiliano torna a fare il pubblico ministero: tra le sedi spunta Salerno. Dopo oltre vent’anni di politica - scrive Repubblica - Michele Emiliano, ex presidente della Regione Puglia, prepara il ritorno in magistratura.Il fattoSul tavolo del Csm, tra le possibili sedi spunta anche Salerno, insieme.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Torna la neve in bassa quota, il maltempo investe anche le sedi dei Giochi OlimpiciI meteorologi di Meteotrentino annunciano l’arrivo del maltempo nella giornata di giovedì 19 febbraio in tutta la regione. Leggi anche: Michele Emiliano ancora senza poltrona. Il rischio è che torni a fare il magistrato Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Dopo 23 anni Michele Emiliano torna a fare il magistrato, la lettera del Csm: Dieci giorni per scegliere la sede; Nuovo no del Csm a Emiliano: bocciato anche l'incarico da consulente per l'Ilva. E il ritorno in toga è sempre più vicino; Emiliano scrittore, è pronto il noir dell’ex governatore. Potrebbe tornare pm tra Benevento e Roma; Michele Emiliano torna magistrato, la lettera del Csm: Dieci giorni per scegliere la sede. Marracash torna alla Barona, il Block party per il quartiere (di Emiliano Dal Toso) (ANSA) - MILANO, 18 APR - Il re è tornato a casa, ma senza corte né distanza. Marracash, al secolo Fabio Rizzo, ha scelto la strada da cui tutto è partito per celebrare il punto più facebook Emiliano non intende tornare in Magistratura: spunta l'ipotesi di un posto nella Giunta Episcopo x.com