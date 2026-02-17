Torna la neve in bassa quota il maltempo investe anche le sedi dei Giochi Olimpici

I meteorologi di Meteotrentino annunciano l’arrivo del maltempo nella giornata di giovedì 19 febbraio in tutta la regione. In particolare, comunicano gli esperti, “è atteso il veloce transito di una perturbazione atlantica su tutto il territorio trentino”. Al mattino i flussi in quota tenderanno a intensificarsi da sud. Oltre i 500-700 metri, o localmente sotto nelle valli più fredde, si prevedono nevicate che tenderanno ad abbassarsi di quota e intensificarsi fino a diventare moderate o, a tratti, forti. Fenomeni di precipitazioni più intense di neve – o neve mista a pioggia – potranno essere osservati in Valsugana e in Valle dell’Adige.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Maltempo e precipitazioni verso il fine settimana, torna la neve anche a bassa quotaNel fine settimana, il maltempo interesserà il nord Italia, con precipitazioni che includeranno anche la neve a bassa quota.

Torna il maltempo, in Sicilia nuove piogge e neve anche a bassa quotaIl maltempo torna in Sicilia con piogge e neve anche a bassa quota, causate da correnti nordoccidentali che interesseranno la regione nei prossimi giorni.

Lombardia, arriva la neve attorno ai 1000 metri: ecco le aree interessateTorna a imbiancarsi la Lombardia? Il bollettino Arpa delinea il ritorno di precipitazioni nevose oltre 1000 metri. meteo.it

Torna la neve, nuovo peggioramento meteo: in arrivo precipitazioni diffuse e altri 10-30 centimetri di accumuliTRENTO. Come comunica Meteotrentino il territorio trentino è interessato dalla mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio, da precipitazioni che si faranno via via più diffuse e moderatamente intense dal ... ildolomiti.it

