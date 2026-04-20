Emilia-Romagna sotto allerta | piogge intense e rischio frane domani

L’Emilia-Romagna è stata inserita in allerta gialla dalla Protezione Civile per le prossime ore, a causa di piogge intense previste nella giornata di martedì. La regione rischia di essere colpita da fenomeni meteorologici forti, con possibili conseguenze come frane e allagamenti in alcune zone. La situazione è monitorata e le autorità invitano alla prudenza.

La Protezione Civile ha lanciato un’allerta gialla per l’intera regione a causa di nuovi fenomeni meteorologici intensi che colpiranno l’Emilia-Romagna nella giornata di martedì. Dopo il passaggio perturbato registrato nella parte pomeridiana di domenica, le previsioni indicano piogge diffuse su tutto il territorio, con rovesci e temporali capaci di manifestarsi con una forza considerevole. Il quadro delineato dall’Arpae suggerisce una situazione complessa per la giornata di domani, in particolare nelle zone della pianura tra il centro e l’est e lungo le aree montuose. In queste zone, i fenomeni atmosferici dovrebbero presentarsi più organizzati e persistenti, con il rischio concreto di danni legati alla natura stessa degli eventi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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