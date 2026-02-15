Emilia-Romagna allerta meteo | fiumi sotto pressione e rischio frane nelle colline fino a domani

L’Emilia-Romagna ha dichiarato l’allerta meteo a causa delle abbondanti piogge che hanno fatto salire i livelli dei fiumi Secchia e Reno, mettendo sotto pressione le dighe e i ponti della regione. Le precipitazioni intense hanno aumentato il rischio di frane nelle zone collinari, portando le autorità a monitorare attentamente le aree vulnerabili. La protezione civile ha diffuso un’allerta gialla valida fino a domani sera, invitando i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Emilia-Romagna sotto osservazione: allerta gialla per fiumi e rischio idrogeologico. L'Emilia-Romagna è in allerta gialla fino alla mezzanotte di domani, 16 febbraio 2026, a causa dei livelli ancora elevati dei fiumi Secchia e Reno e del rischio di frane nelle zone collinari. La situazione, conseguenza delle recenti piogge e dello scioglimento delle nevi, richiede un monitoraggio costante e una vigilanza particolare su un territorio storicamente fragile. Nonostante un miglioramento previsto per la giornata, la regione resta in uno stato di attenzione prolungato. Fiumi sorvegliati speciali: la criticità idraulica.