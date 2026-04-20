Nella sede dell’ateneo di Messina si è svolto un incontro dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il papillomavirus umano, con particolare attenzione ai rischi di tumore correlati. L’evento ha coinvolto professionisti del settore medico e ha affrontato anche il ruolo delle discipline umanistiche nelle pratiche cliniche. La discussione si è concentrata sull’importanza di un ascolto attento e diretto tra medico e paziente per migliorare le strategie di prevenzione.

L’Accademia Peloritana dei Pericolanti, presso la sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina, ha ospitato un incontro cruciale dedicato alla lotta contro l’HPV e all’importanza delle Medical Humanities nel consolidare il legame tra medico e paziente. Il dibattito, che ha coinvolti accademici, professionisti della sanità territoriale e numerosi studenti, ha messo in luce come la prevenzione non possa prescindere da una comunicazione efficace e umana. Il confronto è stato promosso dalla coordinatrice del corso di laurea in Medicine and Surgery, la professoressa Daniela Caccamo, in stretta sinergia con l’ASP di Messina. Al tavolo...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza HPV in Sicilia: l’ascolto medico per fermare i tumori

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