Un’esperta ha commentato il motivo per cui gli uomini risultano più frequentemente colpiti da tumori orali legati all’HPV. Recentemente si è osservato un aumento dei casi di infezioni e tumori alla gola tra la popolazione maschile. La discussione si concentra sul ruolo di alcune pratiche sessuali orali, che sembrano essere associate a questa crescita.

Un’ esperta ha espresso la propria opinione sul motivo per cui gli uomini sembrano essere colpiti in modo sproporzionato dai tumori orali correlati all’HPV. L’HPV, o papillomavirus umano, è un’infezione sessualmente trasmissibile estremamente comune che a volte non causa sintomi. Ma può provocare verruche genitali o tumori a lungo termine. Secondo i rapporti, esistono oltre 200 ceppi del virus e, mentre ben il 90% delle infezioni guarisce spontaneamente entro due anni, 14 ceppi sono noti per causare alterazioni precancerose o il cancro stesso. Il Centro per il controllo delle malattie (CDC) afferma che circa il 10% degli uomini e il 3,6% delle donne sono portatori del virus. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Uomini e sesso orale: cresce rischio Hpv e tumori alla gola

Tumori collo dell'utero, l'appello: "Fondamentale il vaccino anti-Hpv"Gennaio è il mese della prevenzione del tumore del collo dell'utero, un'occasione per promuovere i programmi di screening a disposizione dei...

VIDEO/ Inchiesta choc a 'Striscia la Notizia': sesso per guarire i tumoriTempo di lettura: < 1 minuto Diagnosi improvvisate, formulate " a occhio ", e presunte terapie basate su contatti fisici sempre più ambigui,...

