Sara Tommasi torna con Soltanto tu | continua la svolta pop con il nuovo singolo

Sara Tommasi presenta “Soltanto tu”, il suo nuovo singolo disponibile sui principali digital store. La canzone segna una tappa importante nel percorso di trasformazione artistica dell’artista, consolidando il suo impegno nel genere pop. Un’uscita che invita a scoprire un nuovo capitolo musicale, mantenendo sobrietà e attenzione alla qualità.

È disponibile nei principali digital store “Soltanto tu”, il nuovo singolo di Sara Tommasi, che prosegue con decisione il suo percorso di svolta pop. Il brano è scritto da Michele Galasso, Luigi Domenici, Luca Tozzi e Paola Chiesa, inciso in Italia ed edito da Novalis Music. Tra gli autori spicca Michele Galasso, firma nota anche per collaborazioni con diversi volti dell’universo musicale italiano, confermando una scrittura che punta a un pop diretto, emotivo e narrativo. Un nuovo capitolo tra musica e rinascita personale. Negli ultimi anni Sara Tommasi ha intrapreso una serie di progetti che raccontano un cambiamento profondo: dall’attenzione per tematiche sociali veicolate attraverso la musica, fino all’esplorazione di nuove passioni e nuove direzioni artistiche. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

