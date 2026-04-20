Elon Musk convocato dalla Procura di Parigi per irregolarità di X legate alla pedopornografia

Un uomo d’affari è stato chiamato a presentarsi davanti ai magistrati di Parigi in relazione a un’indagine su alcune irregolarità associate alla piattaforma di sua gestione. Le autorità francesi stanno esaminando accuse che includono la diffusione di materiale pedopornografico e contenuti deepfake. L’indagine si concentra sull’attività della piattaforma e sulla sua capacità di contenere e gestire certi tipi di contenuti online.

Elon Musk è stato convocato a Parigi, dove gli inquirenti stanno indagando su presunte irregolarità legate alla piattaforma X, tra cui la diffusione di materiale pedopornografico e contenuti deepfake. L’uomo più ricco del mondo e Linda Yaccarino, ex amministratrice delegata del social network, dovrebbero presentarsi per “interrogatori volontari”, mentre altri dipendenti saranno ascoltati come testimoni nel corso della settimana, secondo quanto dichiarato dalla Procura. Elon Musk convocato a Parigi, ma non è chiaro se accetterà gli “interrogatori volontari”. Non è ancora chiaro se i due si recheranno effettivamente a nella capitale francese. Un portavoce di X non ha risposto alle domande dell’ Associated Press e l’attuale società di Yaccarino, eMed, non ha ancora commentato i fatti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Elon Musk convocato dalla Procura di Parigi per irregolarità di X legate alla pedopornografia Notizie correlate Elon Musk, proprietario del social network X, convocato dalla procura di ParigiAnche Linda Yaccarino, ex direttrice generale di X, è stata convocata lo stesso giorno. Elon Musk convocato dalla procura di Parigi il 20 aprile. Perquisita la sede della piattaforma X nella capitale franceseI “finti nudi” firmati Grok e diffusi sul social X potrebbero costare cari a Elon Musk. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elon Musk chiamato in tribunale a Parigi per gli abusi su X; Elon Musk chiamato in tribunale a Parigi per gli abusi su X; Elon Musk chiamato in tribunale a Parigi per gli abusi su X; X sotto accusa: Elon Musk si presenterà davanti ai pm francesi?. Deepfake sessuali, Elon Musk convocato dai giudici francesi(ANSA) - ROMA, 20 APR - Elon Musk, convocato per un interrogatorio nel quadro di un'inchiesta sulle possibili violazioni della legge della sua piattaforma social, X, è atteso oggi - senza che nulla la ... msn.com Elon Musk convocato dalla Procura di Parigi per irregolarità di X legate alla pedopornografiaElon Musk è stato convocato a Parigi, dove gli inquirenti stanno indagando su presunte ... msn.com Elon Musk propone un “reddito universale elevato” per affrontare la disoccupazione da AI, ma economisti e analisti mettono in dubbio sostenibilità e impatto inflazionistico. - facebook.com facebook #Internacionales | El magnate @elonmusk respoteó la publicación de @andst7 , quien expresa: "Alex Soros en la conferencia de los progresistas en Barcelona, junto a Elly Schlein, que ataca a Elon Musk. No solo presencia: Soros también contribuye a la x.com