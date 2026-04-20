Elon Musk bomba su mister X | video-fake a luci rosse e minorenni coinvolte

La procura di Parigi ha confermato che Elon Musk, convocato oggi lunedì 20 aprile, non si è presentato all'udienza. Le autorità francesi stanno indagando su un caso riguardante un video fake a luci rosse che coinvolge minorenni e viene attribuito a un account chiamato Mister X. La procura ha comunicato l'assenza del manager e sta proseguendo con le indagini.

La procura di Parigi prende atto dell'assenza di Elon Musk, convocato oggi - lunedì 20 aprile - dalla giustizia francese: è quanto riferiscono fonti della procura citate dall'agenzia France Presse. Il miliardario di origini sudafricane era convocato a Parigi per un interrogatorio nel quadro di un'inchiesta sulle possibili violazioni della legge della sua piattaforma social, X. Nulla lasciava presagire un suo arrivo in Francia. La giustizia francese proseguirà comunque le sue indagini sulla vicenda. Musk non ha dunque onorato la convocazione della giustizia francese sul caso X, ha dichiarato la procura parigina, confermando informazioni del Canard Enchainé.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elon Musk, bomba su mister X: video-fake a luci rosse e minorenni coinvolte Notizie correlate Leggi anche: Elon Musk sbarca su TikTok. Il primo video che sorprende Elon Musk sbarca su TikTok mostrando i suoi prodotti – Il videoIl proprietario di X sbarca su TikTok: Elon Musk ha pubblicato il suo primo video sul social cinese (che negli Usa adesso è controllato a maggioranza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Approfondimenti di Crypto Web3 Today(@Crypto_Web3_Today); Amazon punta a Globalstar per sfidare Starlink nella corsa allo spazio; Andrea Stroppa, consulente di Elon Musk, indagato per l’incidente mortale: perizia sulla velocità dell’auto che ha ucciso Mirko Garofano; La mossa di NVIDIA che potrebbe cambiare il mercato PC. Elon Musk chiamato in tribunale a Parigi per gli abusi su XLa giustizia francese accusa la piattaforma di aver favorito la distribuzione di materiale pedopornografico e la creazione di deepfake sessualmente espliciti ultra-realistici senza consenso tramite Gr ... tg24.sky.it Elon Musk cancella post su Trump e Epstein da XElon Musk ha cancellato da X i post in cui accusava Donald Trump di essere citato negli archivi di Jeffrey Epstein, come parte della violenta faida pubblica che da giorni va avanti tra il presidente ... quotidiano.net Cronaca. Indagine su X, Elon Musk e Linda Yaccarino convocati in audizione a Parigi: tycoon assente facebook San Francisco, un cane-robot con il volto di Elon Musk si aggira per la città (VIDEO) x.com