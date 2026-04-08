Elon Musk sbarca su TikTok mostrando i suoi prodotti – Il video

Elon Musk ha pubblicato il suo primo video su TikTok, piattaforma di proprietà cinese controllata in parte da ByteDance e, negli Stati Uniti, da investitori americani. Nel video, il magnate mostra alcuni dei suoi prodotti, segnando il suo ingresso ufficiale nel social network cinese. La presenza di Musk su TikTok rappresenta un passo importante per la sua strategia di comunicazione digitale.

Il proprietario di X sbarca su TikTok: Elon Musk ha pubblicato il suo primo video sul social cinese (che negli Usa adesso è controllato a maggioranza da investitori americani e solo per il il 19,9% da ByteDance). «Dovremmo essere entusiasti del futuro, l’uomo deve fare cose che ci fanno venir la voglia di vivere, perché non possiamo pensare a un problema ogni giorno, bisogna fare quelle cose che ci ispriano, che ti ci danno entusiasmo per il futuro». Nel video – che ha come sottofondo musicale la colonna sonora del film Interstellar – si vedono una Tesla, i razzi SpaceX e alcune persone che utilizzano l’interfaccia cervello-computer Neuralink (tra i cui fondatori c’è Musk). 🔗 Leggi su Open.online

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