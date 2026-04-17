Selvaggia Lucarelli ha raccontato dettagli sulla relazione tra Elodie e Franceska Nuredini, una ballerina. La giornalista ha parlato di tensioni tra le due e di una discussione avvenuta durante il periodo natalizio. Inoltre, ha menzionato un episodio in cui Andrea Iannone avrebbe reagito in modo forte. La vicenda coinvolge vari protagonisti e si svolge in un clima di tensione e colpi di scena.

Selvaggia Lucarelli svela i retroscena della love story tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini, tra un Iannone furioso e un colpo di scena sotto Natale. Sembrava una storia d’amore solida, destinata al grande passo. Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone erano una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo italiano: parlavano di matrimonio, di figli, di un futuro costruito insieme. Poi, in pochi mesi, tutto è crollato. E adesso Selvaggia Lucarelli, attraverso la sua newsletter, mette in fila tutti i pezzi di una vicenda molto più complessa di quanto si potesse immaginare. Il triangolo che nessuno si aspettava. Al centro della storia c’è Franceska Nuredini, ballerina professionista che collabora con Elodie da anni.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Elodie e Franceska Nuredini: Selvaggia Lucarelli ricostruisce il triangolo con Andrea Iannone

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