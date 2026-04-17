Elodie fidanzata con Franceska Nuredini Lucarelli | Iannone era furioso lei lo aiutava economicamente

Selvaggia Lucarelli ha rivelato dettagli sulla relazione tra la cantante e Franceska Nuredini, affermando che il legame si sarebbe sviluppato mentre la cantante era ancora con un altro uomo. Secondo quanto riferito, il precedente partner avrebbe reagito con rabbia alla situazione e si sarebbe lamentato del supporto economico fornito dall'artista alla sua attuale compagna. La vicenda riguarda anche i rapporti tra i protagonisti e le circostanze che le avrebbero portate a una scelta.

Selvaggia Lucarelli svela i dettagli della storia d'amore tra Elodie e Franceska Nuredini: un legame nato quando la cantante stava ancora con Andrea Iannone, che avrebbe ricevuto aiuti economici da lei e che l'avrebbe costretta a una scelta. Poi, il "ripiego" del pilota su Rocío Muñoz Morales: "Ha cercato la donna più mediatica del momento per avere un riscatto".🔗 Leggi su Fanpage.it

Elodie e Franceska Nuredini pronte alla convivenza ''Hanno messo su casa insieme''

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