Durante un concerto, Elodie e Marracash sono saliti di nuovo insieme sul palco, ma non si tratta di un ritorno di fiamma. La loro collaborazione, più adulta e consapevole, ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno interpretato la loro presenza come un segnale di un rapporto professionale consolidato. La performance ha suscitato discussioni sui social, con molti che hanno espresso curiosità e interesse per la loro collaborazione artistica.

Partendo proprio da Elodie e Marracash sarebbe ora che questo concetto di stima, rispetto e affetto tra ex non diventi automaticamente per alcuni un ritorno di fiamma: abbiamo letto tantissimi commenti sui social che chiedevano che Elodie e Marra tornassero insieme, ma è evidente che chi li ha scritti non capisca nulla, perché è vero che i due su quel palco si sono cercati e si sono rassicurati di continuo, ma non per le ragioni che alcuni credono. Di mezzo c’è il ricordo di quello che si è condiviso, l’orgoglio di vedere dove si è arrivati come artisti e come esseri umani e la speranza di non perdere quell’equilibrio e di portarlo avanti per sempre.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elodie e Marracash insieme sul palco (ma non come pensate): perché non è un ritorno di fiamma, ma qualcosa di più maturo

Elodie e Marracash: certi amori non finiscono mai #elodie #marracash #sorpresa #coppia

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