Elodie e Marracash sono tornati a parlarsi al telefono e qualche like sui social ma nessun ritorno di fiamma Solo un grande affetto | l’indiscrezione di Oggi
Elodie e Marracash si sono risentiti al telefono, dopo mesi di silenzio, ma non stanno riprendendo la loro storia. La cantante ha mostrato affetto sui social, lasciando alcuni like, senza però confermare un ritorno di fiamma. Nel frattempo, Elodie frequenta Franceska Nuredini, una ballerina di 23 anni del suo gruppo di danza, con cui si mostra serena. La cantante preferisce mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, evitando annunci ufficiali. La sua relazione attuale resta discreta e senza dettagli pubblici.
Elodie al momento starebbe vivendo una relazione serena con la ballerina 23enne Franceska Nuredini, membro del suo corpo di ballo. Le due, spesso fotografate insieme in queste ultime settimane, avrebbero trascorso il San Valentino insieme a Venezia. Dalle dirette interessate tutto tace, ma le immagini sono eloquenti. Elodie è reduce dalla relazione precedente con il pilota Andrea Iannone. La loro estate è iniziata nell’estate 2022 e la stessa cantante è stata ha definito la loro relazione come “la più importante” della vita. Poi la crisi e la fine. Iannone è il nuovo flirt dell’ex compagna di Raoul Bova, l’attrice Rocío Muñoz Morales. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Marracash ‘torna’ da Elodie, il gesto social che riaccende i rumors: ritorno di fiamma?
Elodie e Marracash, ritorno di fiamma? Ecco cosa sta succedendo onlineRecenti rumors sollevano dubbi sul possibile ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash.
Elodie entra a sorpresa al concerto di Irama e il pubblico impazzisce!
Argomenti discussi: Elodie e Iannone, svolte amorose: lui 'beccato' con Rocio Munoz Morales, lei si riavvicina a Marracash. Cosa succede; Elodie, cambia tutto? L’indizio sotto l’ultimo post fa impazzire i paparazzi; Sono meravigliose, Tommaso Zorzi commenta Elodie e Franceska Nuredini dopo il weekend di San Valentino a Venezia; This is indie da Base Milano.
Elodie e Marracash, da ex a complici: spunta anche l’ipotesi di una nuova collaborazioneAltro che gelosia o rivalità del passato: il rapper avrebbe accolto con entusiasmo questo nuovo capitolo, arrivando persino a fare il tifo per Elodie e Franceska, come raccontato nella rubrica I ... comingsoon.it
Elodie, la telefonata di Marracash. Il gossip: Lui è entusiasta, cosa si sono dettiDopo la rottura con Andrea Iannone, ci sarebbe stato un riavvicinamento tra Elodie e l'ex fiamma Marracash: i due potrebbero tornare presto a cantare insieme ... corrieredellosport.it
«La storia con Marracash è stata intensa e tormentata, ma oggi tra noi resta un legame vero. » Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Elodie e Marracash, grazie a qualche like sospetto lasciato dal rapper sui post dell’ex compagna. Questi piccoli segnali ha facebook
Elodie, Marracash si rifà vivo con telefonata e like social #elodie x.com