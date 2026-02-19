Elodie e Marracash si sono risentiti al telefono, dopo mesi di silenzio, ma non stanno riprendendo la loro storia. La cantante ha mostrato affetto sui social, lasciando alcuni like, senza però confermare un ritorno di fiamma. Nel frattempo, Elodie frequenta Franceska Nuredini, una ballerina di 23 anni del suo gruppo di danza, con cui si mostra serena. La cantante preferisce mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, evitando annunci ufficiali. La sua relazione attuale resta discreta e senza dettagli pubblici.

Elodie al momento starebbe vivendo una relazione serena con la ballerina 23enne Franceska Nuredini, membro del suo corpo di ballo. Le due, spesso fotografate insieme in queste ultime settimane, avrebbero trascorso il San Valentino insieme a Venezia. Dalle dirette interessate tutto tace, ma le immagini sono eloquenti. Elodie è reduce dalla relazione precedente con il pilota Andrea Iannone. La loro estate è iniziata nell’estate 2022 e la stessa cantante è stata ha definito la loro relazione come “la più importante” della vita. Poi la crisi e la fine. Iannone è il nuovo flirt dell’ex compagna di Raoul Bova, l’attrice Rocío Muñoz Morales. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elodie e Marracash sono tornati a parlarsi al telefono e qualche like sui social, ma nessun ritorno di fiamma. Solo un grande affetto: l’indiscrezione di Oggi

