Durante il Marra Block Party, Marracash ed Elodie sono tornati a esibirsi insieme sul palco, confermando di aver mantenuto un rapporto cordiale nonostante la fine della loro relazione sentimentale. La presenza di entrambi in questa occasione è stata notata da numerosi spettatori e fotografi, che hanno documentato il loro riavvicinamento sul palco. La coppia aveva già attirato molta attenzione negli ultimi anni, sia per la loro relazione che per le esibizioni pubbliche.

Marracash ed Elodie -lo sanno anche i muri- sono stati una delle coppie più chiacchierate e amate degli ultimi anni. I due sono stati insieme dal 2019 al 2021; si sono poi lasciati, e l’amore si è trasformato in affetto e stima reciproca, come ribadito da entrambi in diverse occasioni. A riprova dei buoni rapporti che intercorrono tra di loro, ieri sera la popstar romana è apparsa a sorpresa al Marra Block Party, il concerto-evento organizzato dal rapper a Barona, quartiere di Milano in cui è cresciuto. I due ex fidanzati hanno duettato sulle note di Niente canzoni d’amore, legata proprio alla loro storia, mandando il pubblico in visibilio....🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quando finisce un amore, ma non il rispetto: Elodie e Marracash di nuovo insieme sul palco del Marra Block Party

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Una sorpresa così non se l’aspettavano nemmeno loro della Barona, il quartiere in cui Marracash è cresciuto, da cui ha mosso i primi passi verso i vertici dell’hip hop italiano. E trattenere l’emozione nel vedere salire sul palco del Marra Block Party Elodie per - facebook.com facebook

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