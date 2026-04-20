Sabato 18 aprile, nel quartiere della Barona, si è svolto un evento musicale a cui hanno partecipato un'artista e un rapper noti. Durante la serata, entrambi sono saliti sul palco per esibirsi davanti al pubblico presente. Tra i presenti c'era anche Franceska Nuredini, che si trovava nel quartiere in quel momento. La serata ha attirato l’attenzione di molti abitanti e appassionati di musica.

Inaspettato e bellissimo. È quello che è successo sabato 18 aprile alla Barona, il quartiere milanese in cui Marracash è cresciuto e che ha scelto come palcoscenico per il suo Marra Block Party: un evento di quartiere, concepito prima di tutto per i residenti, esaurito in poche ore e trasformato poi in uno dei momenti musicali più chiacchierati del mese. Sul palco a cielo aperto di via Enrico De Nicola, tra i suoi di sempre, Marracash ha accolto una ospite speciale: Elodie, sua ex compagna, salita a sorpresa per duettare sulle note di Niente canzoni d’amore. Il brano, uscito nel 2016, ha accompagnato gli anni in cui i due erano insieme – dal 2019 al 2021 – ed è diventato nel tempo una specie di sigillo affettivo che nessuno dei due ha mai avuto fretta di rimuovere.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elodie e Marracash insieme sul palco della Barona: dov’era Franceska Nuredini

CRISI TRA ELODIE E ANDREA IANNONE: MARRACASH PRONTO A RICONQUISTARLA

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