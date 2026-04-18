Sorpresa alla festa di Marracash alla Barona | sul palco spunta Elodie

Durante una festa organizzata alla Barona, un evento musicale dedicato al rapper Marracash, si è verificato un momento inatteso: sul palco è salita Elodie, che ha duettato con lui sulla canzone ‘Niente canzoni’. I due artisti, noti anche per una relazione passata, hanno condiviso il palco eseguendo insieme il brano. La presenza di Elodie ha suscitato l’attenzione dei presenti, creando un momento speciale durante l’evento.

I due artisti, in passato legati sentimentalmente, hanno duettato sulle note di ‘Niente canzoni d’amore’.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sorpresa alla festa di Marracash alla Barona: sul palco spunta Elodie Notizie correlate Marracash annuncia il live alla BaronaDopo aver festeggiato il disco di Diamante di “Persona” (questo il titolo dell’album da record) nei luoghi in cui tutto è iniziato, Marracash... Marra Block Party (sold out): cosa succederà in Barona per il maxi evento di MarracashMilano, 17 aprile 2026 – Sono andati esauriti in poche ore i biglietti per il Marra Block Party, in programma domani nel quartiere Barona, in Via... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cosa ha indossato Melissa Satta per la festa di compleanno a sorpresa del figlio Maddox; Varazze, delfini davanti al porto durante la festa del mare: sorpresa per gli studenti; Luca Argentero, per il suo compleanno una super festa a sorpresa; Dopo 46 anni gli alunni preparano una festa alla maestra delle elementari. Cosa ha indossato Melissa Satta per la festa di compleanno a sorpresa del figlio MaddoxMelissa Satta si prepara a una giornata davvero speciale: domani, 15 aprile 2026, il figlio Maddox (nato dal matrimonio ormai finito con Kevin-Prince Boateng) compirà 12 anni e di sicuro organizzerà q ... fanpage.it Rihanna sorprende la sua migliore amica, M Dollas, nel cuore della notte: la festa esclusiva a New YorkRihanna sorprende M Dollas con un arrivo a tarda notte alla festa a New York. Regali misteriosi e dettagli esclusivi: scopri cosa è successo. rumors.it Achille Lauro incanta Roma, show a sorpresa a Fontana di Trevi #ANSA x.com Radio1 Rai. . #Roma Achille Lauro si è esibito a sorpresa in un luogo simbolo, la Fontana di Trevi, davanti a 700 fan, per festeggiare il nuovo album “Comuni immortali” e festeggiare il primo anniversario di “Comuni Mortali”. Il racconto di @timisoara.pinto facebook