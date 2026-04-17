Com’è nata la storia tra Elodie e Franceska? Selvaggia Lucarelli svela i retroscena

Selvaggia Lucarelli ha condiviso dettagli sulla relazione tra Elodie e la ballerina Franceska, rivelando alcuni retroscena e ricostruzioni basate su fonti vicine ai protagonisti. La giornalista ha parlato di incontri e momenti condivisi tra le due, senza fornire motivazioni o giudizi. Le informazioni riguardano principalmente eventi accaduti negli ultimi mesi, senza entrare nel merito di questioni legali o personali.

Retroscena, indiscrezioni e ricostruzioni sulla relazione tra Elodie e la ballerina Franceska: ecco cosa ha scoperto Selvaggia Lucarelli. Tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, Elodie è tornata sotto i riflettori non tanto per la sua attività artistica, quanto per le vicende legate alla sua sfera personale. Dopo l’annuncio della pausa dal palco di Roma, hanno iniziato a circolare voci su rapporti conclusi e nuove frequentazioni, fino a quando è emersa la relazione con la ballerina Franceska Nuredini. A ricostruire alcuni dettagli inediti su questa storia è Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter ha raccontato retroscena e passaggi finora mai emersi.🔗 Leggi su Novella2000.it

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