Selvaggia Lucarelli ha condiviso dettagli sulla relazione tra Elodie e Franceska Nuredini, affermando che un ex compagno della cantante avrebbe chiesto a Elodie di scegliere tra lui e la sua attuale partner. Le due donne sono state viste più volte insieme in pubblico e sono attive sui social, dove hanno condiviso foto e messaggi che confermerebbero il loro legame. La situazione è ormai nota anche ai media, che ne hanno riportato le immagini e le dichiarazioni.

Elodie e Franceska Nuredini ormai non si nascondono più. Le due, infatti, oltre a essere state immortalate più volte dai paparazzi mentre si scambiavano baci ed effusioni, hanno pubblicato foto e messaggi eloquenti sui social. In particolar modo, nell’ultimo post della cantante, in cui vi sono diverse foto in cui la coppia appare insieme, la ballerina ha commentato scrivendo “amore mio”. Ora, però, a rivelare i retroscena sulla relazione è Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie) La giornalista, oltre a ripercorrere le tappe della storia tra la cantante e la ballerina, rivela anche alcuni retroscena su Andrea Iannone, ex compagno di Elodie.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Selvaggia Lucarelli rivela i retroscena sulla relazione tra Elodie e Franceska Nuredini: “Iannone ha chiesto alla cantante di fare una scelta”

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