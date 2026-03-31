Chi è Franceska Nuredini la fidanzata di Elodie dopo Andrea Iannone

Franceska Nuredini, ballerina di 23 anni, è diventata compagna di Elodie dopo aver concluso una relazione con Andrea Iannone. Le due si sono conosciute durante un tour musicale e da alcuni mesi sono pubblicamente insieme. La relazione è stata confermata di recente, dopo che erano state precedentemente legate ad altri partner.

Franceska Nuredini è la ballerina 23enne che ormai da qualche mese fa coppia con Elodie. Le due si sono conosciute durante il tour della cantante, ma da poco hanno confermato la loro relazione, dopo la fine della storia con Andrea Iannone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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