Elisabetta II l’incredibile numero di corgi che ha avuto nella sua vita

Da dilei.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisabetta II è ricordata anche per il suo amore per i cani di razza corgi, che ha collezionato nel corso della vita. La sovrana era spesso vista con i suoi cuccioli, accompagnando le sue uscite pubbliche e private. I corgi sono diventati un’icona legata alla sua immagine, insieme ai suoi vestiti dai colori pastello e ai foulard tartan. La passione per questa razza ha rappresentato un elemento distintivo del suo stile di vita.

I tailleur dai colori pastello, i foulard tartan, i fuoristrada e, ultimi ma non ultimi, i corgi. I cuccioli dalla buffa andatura sono uno dei simboli di Elisabetta II. Nel corso della sua lunga vita, la Regina ne ebbe tantissimi, al punto da sfiorare un vero e proprio record. Furono più di 30 i cuccioli che abitarono con Elisabetta e, alcuni di questi, continuano ancora oggi a tenere alto il nome della Corona. Elisabetta II ebbe più di 30 cani. Era il 1933 quando la piccola Elisabetta ricevette in dono Dookie, un cucciolo di corgi portato a casa dal padre, il Re Giorgio VI, per tenere compagnia a lei e alla sorellina Margaret durante i lunghi mesi di reclusione nel Castello di Windsor durante la Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su Dilei.it

elisabetta ii l8217incredibile numero di corgi che ha avuto nella sua vita
© Dilei.it - Elisabetta II, l’incredibile numero di corgi che ha avuto nella sua vita

Notizie correlate

Burberry presenta una capsule collection ispirata alla regina Elisabetta II (con tanto di spilla a forma di corgi)Burberry ha voluto rendere omaggio alla sua cliente più celebre in occasione del centenario della sua nascita, che sarà ufficialmente commemorato il...

“Sarah Ferguson per i soldi era pronta a portare in tv i Corgi della regina Elisabetta II e a clonarli. Le trattative erano avviate”: l’indiscrezioneUna delle immagini più commoventi che restano dell’addio a Elisabetta II è quella dei suoi due cani di razza Corgi con l’aria abbacchiata, mentre...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Gb, il biografo Hardman: Elisabetta e il suo amore per l'Italia, alleato importantissimo; La regina Elisabetta. Her Life in Style; Londra, il 64% vuole la monarchia nonostante Andrea. Re Carlo e gli auguri ai centenari, un secolo fa nasceva Elisabetta; Re Carlo per i 100 anni della regina Elisabetta ha organizzato un programma speciale (e commovente).

elisabetta ii l incredibileElisabetta II, l’incredibile numero di corgi che ha avuto nella sua vitaI tailleur dai colori pastello, i foulard tartan, i fuoristrada e, ultimi ma non ultimi, i corgi. I cuccioli dalla buffa andatura sono uno dei simboli di Elisabetta II. Nel corso della sua lunga vita, ... dilei.it

elisabetta ii l incredibileCamilla e il ricordo di Elisabetta II: Si ritagliò un ruolo tutto suo in un mondo di uominiIl profondo senso del dovere e la sua capacità di ritagliarsi un ruolo in un mondo dominato dagli uomini. Sono le qualità che aveva la Regina Elisabetta II e di cui ha parlato la Regina Camilla in ... adnkronos.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.