Elisabetta II è ricordata anche per il suo amore per i cani di razza corgi, che ha collezionato nel corso della vita. La sovrana era spesso vista con i suoi cuccioli, accompagnando le sue uscite pubbliche e private. I corgi sono diventati un’icona legata alla sua immagine, insieme ai suoi vestiti dai colori pastello e ai foulard tartan. La passione per questa razza ha rappresentato un elemento distintivo del suo stile di vita.

I tailleur dai colori pastello, i foulard tartan, i fuoristrada e, ultimi ma non ultimi, i corgi. I cuccioli dalla buffa andatura sono uno dei simboli di Elisabetta II. Nel corso della sua lunga vita, la Regina ne ebbe tantissimi, al punto da sfiorare un vero e proprio record. Furono più di 30 i cuccioli che abitarono con Elisabetta e, alcuni di questi, continuano ancora oggi a tenere alto il nome della Corona. Elisabetta II ebbe più di 30 cani. Era il 1933 quando la piccola Elisabetta ricevette in dono Dookie, un cucciolo di corgi portato a casa dal padre, il Re Giorgio VI, per tenere compagnia a lei e alla sorellina Margaret durante i lunghi mesi di reclusione nel Castello di Windsor durante la Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta II, l’incredibile numero di corgi che ha avuto nella sua vita

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