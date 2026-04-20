Durante una puntata di Domenica In, Elisa Isoardi ha annunciato di essere di nuovo single, aggiungendo che forse è lei a essere un po’ fuori di testa. La conduttrice ha parlato con la padrona di casa, chiacchierando apertamente delle difficoltà che ha incontrato nella sua vita sentimentale. La sua dichiarazione è arrivata nel corso di un'intervista informale, senza ulteriori dettagli sui motivi della separazione.

IeriElisa Isoardiè stata ospite diDomenica Indove ha confermato di essere tornata single.La fine della relazione conErnesto Iaccarinol’aveva annunciata lui con un post sui sociala cui lei non aveva mai dato né conferma né smentita. In questi giorni era uscita anche la voce che la conduttrice fosse tornata con il suo exAlessandro Di Paola, notizia però chel’imprenditore ha smentito a noi de Il Difforme. “Basta con l’amore. Sono di nuovo single. Sono tornata single ma va bene così o forse no. Forse sono matta io. Bisogna aggiustare il cervello”,con queste paroleElisa Isoardi ha confermata a Domenica In di aver chiuso con l’amore, almeno momentaneamente.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elisa Isoardi conferma di essere tornata single: “Forse sono matta io”

Notizie correlate

Leggi anche: Elisa Isoardi torna single, è già finita con Ernesto Iaccarino

“Sono single da due o tre anni. Ho avuto un’esperienza finita male, tanta sofferenza. Ora mi è tornata voglia di amare e essere amato, ho riacceso i radar”: parla Paolo Del DebbioDai 16 ai 23 “sono stati gli anni della mia formazione”: lo racconta Paolo Del Debbio a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Elisa Isoardi: Papà mi è mancato tantissimo. Adesso stiamo ricucendo il rapporto, non posso giudicare i suoi errori. La frecciatina ad...

Non ne ho mai parlato…. Elisa Isoardi si confessa: Ho paura dell’amoreNon ne ho mai parlato. Elisa Isoardi si confessa a Domenica In e lascia tutti senza parole. Dalla vita da single alla verità sul padre ... quilink.it

Elisa Isoardi non risparmia una frecciatina al suo ex Iaccarino: cosa ha detto a Domenica InElisa Isoardi, ospite a Domenica In, conferma la fine della sua relazione e parla del difficile rapporto col padre, ora in via di ricostruzione. serial.everyeye.it