Elisa Isoardi torna single è già finita con Ernesto Iaccarino

Elisa Isoardi si è lasciata con Ernesto Iaccarino, chef stellato noto nel settore. La notizia è stata comunicata dallo stesso Iaccarino tramite un post sui social, in cui ha annunciato la fine della relazione con la conduttrice Rai. La coppia era insieme da circa quattordici mesi e ora si sono separati.

La storia d’amore tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino è giunta al termine. A darne notizia è stato lo chef stellato attraverso un post sui social, in cui ha annunciato la fine della relazione con la conduttrice Rai dopo circa quattordici mesi insieme. Un annuncio che ha stupito un po’ tutti e che l’ex compagna di Matteo Salvini non ha ancora commentato. Perché Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino si sono lasciati. Ernesto Iaccarino ha comunicato la rottura con Elisa Isoardi su Instagram, con un selfie insieme alla presentatrice piemontese. “Elisa, grazie per questi 14 mesi vissuti insieme! Anche se l’amore è finito, in questo tratto di vita abbiamo condiviso tutto: siamo cresciuti, ci siamo stimolati, ci siamo confrontati! Alla fine siamo diventati persone migliori di prima”, ha scritto. 🔗 Leggi su Dilei.it

