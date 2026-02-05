Elezioni provinciali Rubano FI | Forza Italia pronta al veto su future alleanze

Da fremondoweb.com 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario provinciale di Forza Italia a Rubano avverte il centrodestra: se le alleanze per le prossime elezioni provinciali di Benevento non saranno condivise, il partito non esiterà a mettere il veto. In un comunicato, chiede scelte responsabili e più coordinamento tra le forze di centrodestra prima del voto del 28 febbraio.

“Se le scelte elettorali compiute in occasione delle prossime elezioni provinciali di Benevento del 28 febbraio favoriranno il centrodestra, rivolgerò i miei apprezzamenti a chi le ha ideate. Se, al contrario, dovessero produrre un danno alla coalizione, arrivando persino a favorire gli avversari, lo dico sin d’ora con estrema chiarezza: Forza Italia porrà un veto irrevocabile su qualunque futura alleanza locale. Le coalizioni si vivono con serietà, coerenza e senso di responsabilità”. Lo ha dichiarato il segretario provinciale di Forza Italia Benevento, on. Francesco Maria Rubano, nel corso della riunione di partito convocata ieri in vista delle elezioni provinciali. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

elezioni provinciali rubano fi forza italia pronta al veto su future alleanze

© Fremondoweb.com - Elezioni provinciali, Rubano (FI): “Forza Italia pronta al veto su future alleanze”

Approfondimenti su Rubano FI

Centrodestra, Rubano (FI) detta le regole: “Alleanze future solo con chi rispetta la coalizione”

Il centrodestra a Rubano, in provincia di Benevento, mette in chiaro le sue regole per le future alleanze.

Forza Italia Benevento, Rubano annuncia nuove nomine provinciali

Forza Italia Benevento annuncia le nomine di tre nuovi vice segretari provinciali, un passo volto a rafforzare la presenza e l’organizzazione sul territorio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Rubano FI

Argomenti discussi: Provinciali, niente simbolo 5 Stelle: Falzarano e Caporaso per FI, D’Afflitto e Parente per FdI; FI Benevento, riunita segreteria provinciale in vista delle elezioni. Rubano: faremo buon risultato; Provinciali, il Pd sannita rilancia unità e campo largo: proficuo incontro con Piero De Luca.

elezioni provinciali rubano fiProvinciali: Rubano (FI) Alleanze future solo con chi rispetta la coalizioneLo ha dichiarato il segretario provinciale di Forza Italia Benevento, on. Francesco Maria Rubano, nel corso della riunione di partito convocata ieri in vista delle elezioni provinciali. tvsette.net

elezioni provinciali rubano fiFI Benevento, riunita segreteria provinciale in vista delle elezioni. Rubano: faremo buon risultatoSi è riunita, presso la sede provinciale di Forza Italia a Benevento, la segreteria provinciale del partito azzurro, sotto la guida del segretario provinciale on. Francesco Maria Rubano. All’ordine de ... tvsette.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.