Elezioni comunali e Provinciali 2026 il centrodestra di Capitanata si compatta

Il centrodestra di Capitanata si è riunito questa settimana per rafforzare la propria unità, in vista delle elezioni comunali e provinciali del 2026. La causa è la volontà di presentarsi compatto alle urne e di pianificare insieme le strategie per ottenere più consensi. Durante l’incontro, i leader locali hanno deciso di coordinare meglio le candidature e di puntare su progetti condivisi per migliorare i servizi nei vari paesi della provincia.

Il centrodestra di Capitanata si compatta in vista delle Amministrative di primavera e delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio, la colazione si è riunita nella sede della segreteria provinciale di Fratelli d'Italia a Foggia. Hanno avviato l'analisi politica in vista delle elezioni che interesseranno i Comuni della provincia di Foggia nei prossimi mesi, con un focus particolare per i maggiori centri chiamati al voto, Lucera e San Giovanni rotondo. L'unità della coalizione è il principale obiettivo delle forze politiche per "rappresentare al meglio la richiesta di cambiamento dopo anni di gestione deficitaria del centrosinistra".